Premier League: Tottenham Hotspur - Manchester United 1:3

Tottenham ging in der 40. Minute durch Heung-Min Son in Führung. Nach einem feinen Pass von Tanguy Ndombele auf Harry Kane sah dieser den mitgelaufenen Lucas Moura, der frei vor Dean Henderson nur noch auf Son querlegen musste.

In Hälfte zwei sollte Manchester United jedoch das Spiel drehen. Die Gäste starteten druckvoll in Hälfte zwei, Fred erzielte in der 57. Minute den völlig verdienten Ausgleich. In der 72. Minute war es schließlich Edinson Cavani, der per Flugkopfball die Vorlage von Greenwood verwandelte.