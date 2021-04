Volleyball: Berlin erhöht auf 2:0 - Matchball in Friedrichshafen

Die Berlin Volleys haben sich in der Finalserie der Volleyball-Bundesliga gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen den ersten Matchball zur Meisterschaft erspielt. Der Champion von 2019 gewann die zweite Partie in eigener Halle mit 3:0 (25:22, 25:17, 25:23). Im ersten Spiel am Donnerstag in Friedrichshafen hatten sich die Berliner erst nach Abwehr zweier Matchbälle durchgesetzt.