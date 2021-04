Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock glänzt auch über 1500 Meter

Florian Wellbrock holt Rang zwei in der Jahresweltbestenliste © AFP/SID/MANAN VATSYAYANA

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock schwimmt rund 100 Tage vor den Olympischen Spielen weiter in bestechender Form.

Beim Qualifikationswettkampf in seiner Heimatstadt Magdeburg siegte der 23-Jährige über seine Paradestrecke 1500 m Freistil in starken 14:46,03 Minuten und setzte sich damit hinter Italiens Rio-Olympiasieger Gregorio Paltrinieri (14:40,38) auf Platz zwei der Jahresweltbestenliste. Wellbrocks deutscher Rekord steht seit der EM 2018 bei 14:36,15.

Bereits am Samstag hatte Wellbrock über seine Nebendistanz 400 m in der Jahresweltbestzeit von 3:44,35 Minuten die Olympia-Norm unterboten. Den Richtwert über die 1500 m (14:59,00) hatte er bereits im vergangenen Jahr unterboten, in Magdeburg zog er nun auch seinen zweitplatzierten Vereinskollegen Lukas Märtens (14:49,26) deutlich unter die Tokio-Norm.