NFL: Phillip Adams' sechstes Opfer erliegt Verletzungen - Diskussion um CTE

Adams wurde nach stundenlanger Suche der Polizei kurz nach Mitternacht in seinem Elternhaus in der Nähe des Tatorts gefunden, mit einer Schusswaffe zu Tode gebracht. Nachbarn berichteten, dass die Ordnungshüter stundenlang vergeblich versucht hätten, Adams dazu zu bringen, sich zu stellen. Adams' Mutter war in Sicherheit gebracht worden.

CTE: Familie gibt Leichnam zur Autopsie frei

In der Vergangenheit haben bereits einige ehemalige NFL-Spieler wegen CTE Selbstmord begangen. Der wohl bekannteste Fall ist Aaron Hernandez. Der Tight End, der mit den New England Patriots im Super Bowl XLVI gegen die New York Giants unterlag, war 2015 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. 2017 hatte er sich in seiner Zelle erhängt.