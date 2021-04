BBL: BG Göttingen schlägt s. Oliver Würzburg souverän am 27. Spieltag

Am 27. Spieltag der easycredit BBL verliert s.Oliver Würzburg bei BG Göttingen. Damit geht die Würzburger Pleitenserie weiter, Göttingen kehrt in die Erfolgsspur zurück.

Starkes Ausrufezeichen in Göttingen!

Nach zuletzt zwei klaren Heimpleiten in der easycredit BBL gegen die Gießen 46ers und MHP Riesen Ludwigsburg kehrte BG Göttingen mit einem 96:73-Erfolg gegen die s.Oliver Würzburg am 27. Spieltag wieder in die Erfolgsspur zurück. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)