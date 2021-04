Real Madrid: So hat Zinédine Zidane die Königlichen auf Kurs gebracht

Der Trainer von Real Madrid nahm sich nach dem 2:1 im Clásico gegen Barcelona die in Lobeshymnen verfallenen Journalisten zur Brust. Der Coach hatte die in den vergangenen Monaten immer wiederkehrenden negativen Berichte derselben Leute nicht vergessen.

"Wenn es gut läuft, sehe ich mir solche Sachen nicht an. Und wenn es schlecht läuft, höre ich auch nicht hin", kritisierte Zidane. (So feierte die Presse Reals Clásico-Sieg)

Real kann das Double holen

Real kassierte letzte Niederlage im Januar

In Europas Topligen hat keine Mannschaft außer Manchester City so erfolgreiche Wochen hinter sich.

Dabei stand Zidane im Januar wohl dicht vor der Entlassung. Im Pokal setzte es ein bitteres 1:2 beim Drittligisten CD Alcoyano. Kurz nach der Blamage gab es dann erneut Aufruhr. Ein Marca-Insider berichtete davon, dass Zidane "seit zwei oder drei Monaten" nicht mehr mit ihnen reden würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte in Madrid nach einem katastrophalen Saisonstart keiner mehr an die Meisterschaft und erst recht nicht an einen Erfolg in der Champions League gedacht.