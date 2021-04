Marcel Reif: Kolumne über Bayern, Hansi Flick, Hasan Salihamidzic

In seiner SPORT1-Kolumne analysiert Marcel Reif den Machtkampf beim FC Bayern. Die Außendarstellung sei "jämmerlich", alle Parteien steckten in einer "Falle".

Doch obgleich zwischen Trainer und Sportvorstand ungeahnte Emotionen hochzukochen scheinen, muss man das Ganze am Ende versachlichen. Flick und Salihamidžić – da geht es nicht um zwei Typen, die sich nicht leiden können.

Nein, es geht um Macht. Macht und Hierarchien. In England ist der Trainer zugleich Sportdirektor. Das haben wir in der Bundesliga nicht. Bayern hat einen Sportdirektor und die Hierarchie ist klar: Salihamidžić bleibt – Trainer kommen und gehen.

"Das ist ja irre!" Reif nimmt Salihamidzic in Schutz

So ist es normalerweise. Doch was passiert diesmal beim FC Bayern? Wer kann sich durchsetzen?