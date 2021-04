Anzeige

Wolf motiviert für Hoffenheim: "Wollen richtig Gas geben" Wolf motiviert für Hoffenheim: "Wollen richtig Gas geben"

Hannes Wolf fährt optimistisch nach Hoffenheim © AFP/POOL/SID/FEDERICO GAMBARINI

SID

Leih-Trainer Hannes Wolf will nach seinem erfolgreichen Debüt mit Bundesligist Bayer Leverkusen im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim nachlegen.

Leih-Trainer Hannes Wolf will nach seinem erfolgreichen Debüt mit Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen im Auswärtsspiel am Montag (20.30 Uhr/DAZN) bei der TSG Hoffenheim nachlegen. "Wir brauchen Siege und Punkte. Wir wollen etwas holen in Hoffenheim und richtig Gas geben", sagte der für den Schlussspurt vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) an Bayer ausgeliehene Wolf.

Dafür haben er und die Werkself nach dem 2:1 am Samstag gegen den designierten Absteiger Schalke 04 unter der Woche "an allem gearbeitet", betonte Wolf. "Es war eine sehr gute Trainingswoche. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, die Energie in der Mannschaft ist gut."

Anzeige

Gute Nachrichten gibt es für Bayer auch personell. Verteidiger Daley Sinkgraven sei wieder eine Option, sagte Wolf. Für Trainingsrückkehrer Paulinho sei ein Einsatz aber noch zu früh.

Den Gastgeber aus Hoffenheim nimmt Wolf trotz zuletzt drei Niederlagen in Folge nicht auf die leichte Schulter. "Wir sind gefordert, jetzt ans Limit zu gehen. Jeder weiß, dass die Hoffenheimer Mannschaft Fußball spielen kann", betonte Wolf.

Zudem äußerte Wolf eine klare Meinung zum letzten Montagabendspiel in der Bundesliga. Er könne "gut nachvollziehen, dass es den Termin in Zukunft nicht mehr gibt", sagte der 39-Jährige. Der Montagabend sei "kompliziert für die Fans, die anreisen, am nächsten Tag arbeiten müssen oder Kinder, die am nächsten Tag in die Schule gehen. Ich finde den Montagabend-Termin schwierig", so Wolf. - Die voraussichtlich Mannschaftsaufstellungen:

Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Richards - Kaderabek, Rudy, Samassekou, Sessegnon - Baumgartner - Bebou, Kramaric. - Trainer: Hoeneß