DFB-Frauen mit Regenbogen-Kapitänsbinde: "Wir stehen für Vielfalt"

Die neue Kapitänsbinde in den Regenbogen-Farben am Oberarm von Sara Däbritz ging im Corona-Wirbel rund um das Länderspiel der deutschen Fußballerinnen gegen Australien (5:2) fast unter. Doch mit dem bunten Accessoire wollte das Frauen-Nationalteam am Samstag in Wiesbaden durchaus ein gut sichtbares Zeichen setzen.