Rudern: Zeidler holt zum zweiten Mal EM-Gold

Frankfurt am Main (SID) - Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler (Ingolstadt) hat zum zweiten Mal in seiner Karriere EM-Gold gewonnen. Zum Auftakt in die Olympia-Saison setzte sich der Einer-Spezialist bei den Titelkämpfen in Varese/Italien mit einer halben Bootslänge Vorsprung gegen Vorjahressieger Sverri Nielsen (Dänemark) und den Polen Natan Wegrzycki-Szymczyk durch.