Werder Bremen wochenlang ohne Ömer Toprak - Muskelfaserriss

Ömer Toprak verletzt sich gegen RB Leipzig und wird Werder Bremen länger fehlen. Kohfeldt hofft aber noch auf ein Comeback in dieser Saison.

Der 31 Jahre alte Innenverteidiger erlitt bei der 1:4-Niederlage am Samstag gegen RB Leipzig einen Muskelfaserriss in der linken Wade zu. Dies ergab eine MRT-Untersuchung am Sonntag.