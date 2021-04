Bundesliga: 1. FC Köln - FSV Mainz 05 2:3 - Gisdol verliert Endspiel

Gisdol droht nach Köln-Pleite das Aus - Heldt sagt Interview ab

"Ich rechne ehrlichgesagt mit gar nichts jetzt. Ich versuche meine Jungs zu trösten. Sie sind sehr betrübt und hätten gerne das Spiel gewonnen", sagte Gisdol nach dem Spiel bei Sky . "Es geht nicht darum, mit was ich rechne und was mit mir ist, sondern um den 1. FC Köln und um meine Mannschaft."

Auch bei einem Unentschieden gegen Mainz wären Gisdols Tage in Köln gezählt gewesen. Kölns Sportdirektor Horst Heldt hatte unter der Woche einen Sieg gefordert. Nach der Niederlage sagte Heldt ein Sky -Interview kurzfristig ab.

Barreiro trifft in der Nachspielzeit - Hector ist bedient

Nachfolger wird nach SPORT1 -Informationen Friedhelm Funkel, der den Daumen am Abend gehoben hat. Ein anderer Kandidat war Thorsten Fink, dem der FC aber absagte.

Bei den seit neun Spielen sieglosen Kölnern saß der Schock unmittelbar nach dem Abpfiff tief. Hector hockte minutenlang hinter dem Tor an der Bande, sogar der Mainzer Danny da Costa spendete Trost. "Wir reißen uns jede Woche den Arsch auf und bringen uns selbst um den Lohn, das ist extrem bitter und ich muss jetzt nicht die Trainerfrage beantworten", sagte Hector.

Jean-Paul Boetius (11.) schockte die Kölner in der Anfangspphase mit einem Traumtor. Ondrej Duda (43./Handelfmeter) und Ellyes Skhiri (61.) drehten zwischenzeitlich die Partie. Mainz glich durch Karim Onisiwo (65.) wieder aus. Leandro Barreiro traf in der Nachspielzeit für die Gäste (90.+2). ( Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER )

Mainzer Traumtor schockt Köln

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Gegen Ende der ersten Hälfte herrschte nochmals Aufregung im Mainzer Strafraum. Einen Schuss von Kölns Kingsley Ehizibue blockte Phillipp Mwene im Strafraum mit der Hand, nach einem Hinweis des VAR schaute sich Schiedsrichter Brych die Szene noch mal an und entschied auf Strafstoß. Duda verwandelte ins linke untere Eck (43.), Keeper Robin Zentner war zwar noch dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern.

Ehizibue und Burkardt müssen verletzt raus

Mainz hatte postwendend die Großchance zur erneuten Führung, Horn rettete in höchster Not gegen Leandro Barreiro (45.). Kölns Rechtsverteidiger Ehizibue wurde nach Zusammenprall mit Jonathan Burkardt (45.+2) länger behandelt und blieb zur Pause in der Kabine. Gisdol ging später "mindestens von einer Gehirnerschütterung" bei Ehizibue aus.