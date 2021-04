Langlauf: 476 km in 24 Stunden: Norweger mit Rekord

Asdöl stellt in Asker, bei Oslo, seinen Rekord auf © AFP/NTB/SID/JARAN WASRUD

Der im internationalen Langlauf weitgehend unbekannte Asdöl legte die Distanz auf einem 5 km langen Rundkurs auf dem See Store Sandungen in Asker unweit von Oslo zurück. "Ich habe große Blasen an Händen und Füßen und bin ziemlich müde", sagte er dem norwegischen Rundfunk NRK.