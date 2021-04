Bundesliga heute: Hoffenheim - Bayer Leverkusen live im TV, Stream, Ticker

Bayer Leverkusen will den zweiten Sieg in Serie © Imago

Bundesliga: Hoffenheim empfängt Leverkusen

Hoffenheim - Leverkusen: Hoeneß warnt

Hoeneß weiß, was die Stunde geschlagen hat. Der 38-Jährige forderte von seiner Mannschaft eine deutliche Steigerung. "Es kann nicht so weitergehen wie in den vergangenen drei Spielen. Wir müssen liefern und nicht reden. Natürlich wissen wir um die Situation und sind gewarnt. Es hilft nicht, Panik zu verbreiten. Aber jedem ist klar, was aktuell los ist. Wir werden eine Reaktion zeigen", erklärte er.