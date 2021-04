Rudern: Osborne/Rommelmann holen EM-Silber

Jason Osborne und Jonathan Rommelmann (Mainz/Krefeld) haben bei der Ruder-EM in Varese/Italien Silber gewonnen.

Jason Osborne und Jonathan Rommelmann (Mainz/Krefeld) haben bei der Ruder-EM in Varese/Italien Silber gewonnen. Das Duo landete im Leichtgewichts-Doppelzweier im Finale hinter Weltmeister Irland und sicherte dem Deutschen Ruderverband (DRV) damit die erste Medaille der Titelkämpfe in den olympischen Klassen. Bronze ging an Vorjahressieger Italien.