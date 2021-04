Nach Platzverweis: Wirbel um Rotsünder Ibrahimovic

Was war passiert? Nach einem Foul am früheren Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu gab es einen Wortwechsel zwischen dem Unparteiischen und Ibrahimovic. "Was du sagst, interessiert mich nicht", soll Maresca dem großen Schweden zugerufen haben. Dieser habe laut Gazetta dello Sport geantwortet: "Das scheint mir seltsam", also "Mi sembra strano". Maresca aber habe verstanden: "Sei un bastardo", also etwa: "Du bist ein Dreckskerl".