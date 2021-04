Bad Bunny bei WWE WrestleMania: Darum kämpfte er so gut

Rapstar Bad Bunny steigt bei WrestleMania 37 in den WWE-Ring: Es gab Fans, die diese Nachricht als lästiges Beiwerk empfunden haben, im schlimmsten Fall als Ärgernis.

Das Match des mit diversen Grammys gekrönten Puertoricaners gehört nicht in diese Reihe - im Gegenteil: Kaum ein Promi-Fan hat sich je besser eingefügt in die sehr eigene Welt der Unterhaltungsshowkämpfe.

Der 27-Jährige überzeugte in seinem Tag-Team-Kampf mit Newcomer Danien Priest gegen den früheren WWE-Champion The Miz und Partner John Morrison nicht nur mit seiner Star-Präsenz, sondern auch mit spektakulären Einlagen und blitzsauberem Ringhandwerk. Die WWE-Fans, die schon so manchen Gaststar aus der Halle gebuht hatten, waren hörbar begeistert.

Donald Trump, Lewis Hamilton, Mickey Rourke, Muhammed Ali: Wrestling ist nicht nur eine Bühne für Muskelmänner - es lockt auch immer wieder Prominente aus Sport- und Showgeschäft an. SPORT1 blickt auf die verrücktesten Auftritte zurück © SPORT1-Montage/Getty Images

Box-Legende Mike Tyson ist ein regelmäßiger Gaststar im Wrestling-Ring: Soeben legte er sich bei der Liga AEW mit Showkampf-Legende Chris Jericho an ... © AEW

... dem er auch schon beim Marktführer WWE begegnet war. Als Tyson Gastmoderator der Show Monday Night RAW war, steckte er sich selbst in ein Match an der Seite von Jericho - wandte sich jedoch gegen ihn und schlug ihn nieder ©

Der erste Auftritt bei WWE: Tyson war 1998 Gastringrichter im WrestleMania-Hauptkampf zwischen Steve Austin und Shawn Michaels. Er tat zunächst so, als würde er Bösewicht Michaels unterstützen © Getty Images

Am Ende aber schlug er sich dann doch auf die Seite des Publikumslieblings Austin und sorgte dafür, dass er den Schaukampf fair gewinnen konnte © Getty Images

Der andere Tyson passte beim Wrestling definitiv auch gut rein: Klitschko-Bezwinger Tyson Fury tauchte im Oktober 2019 bei SmackDown und RAW auf - und legte sich dort mit Wrestler Braun Strowman an © WWE

Die Konfrontation endete in einer Massenkeilerei - ein Showmatch der beiden gab es dann in Saudi-Arabien, Fury gewann es durch Auszählen © WWE

Ebenfallspudelwohl fühlte sich Rob Gronkowski (r.) beim Wrestling. Der NFL-Star sicherte sich bei WrestleMania 36 im Frühjahr 2020 gar einen Titel als 24/7 Champion - und hält ihn trotz seines NFL-Comebacks bis heute © SPORT1

NBA-Star Enes Kanter von den Boston Celtics absolvierte im September 2019 einen Gastauftritt bei der TV-Show Monday Night RAW, bei dem er kurzzeitig 24/7-Champion R-Truth entthronte und die Fans in New York mit der demonstrativen Enthüllung des Trikots seines aktuellen Klubs verärgerte © WWE

Der Auftritt von Kanter (der den Titel schnell wieder an R-Truth verlor) war keine ganz große Überraschung: Kanter ist erklärter Wrestling-Fan - und war privat auch mal liiert mit WWE-Kämpferin Dana Brooke © twitter.com/enes_kanter

Apropos NBA: Lonzo Ball, 2017 Draftpick Nummer 2 der L.A. Lakers (M.), schaute kurz danach auch bei Monday Night RAW rein - und brachte auch Großmaul-Papa LaVar (l.) mit. Der ging mit Bösewicht The Miz in den Clinch, wurde aber nicht handgreiflich © WWE 2017 All Rights Reserved

Der Auftritt wuchs im Nachhinein noch zu einem kleinen Skandal aus. Lonzos damals 15 Jahre alter Bruder LaMelo (r.) hatte den Papa für alle hörbar mit den Worten "Beat that n.... ass" angefeuert. WWE distanzierte sich vom Bruch des Sprach-Tabus © instagram.com/WWE

Richtig beherzt warf sich 2009 Dirk Nowitzkis langjähriger Boss Mark Cuban ins Getümmel. Der Besitzer der Dallas Mavericks geriet 2009 bei der Fehde zwischen Superstar John Cena (l.) und Sheamus zwischen die Fronten ... © WWE

... und wurde dabei sogar von Sheamus durch einen Tisch geschleudert © WWE

Englands Stürmerstar Wayne Rooney war 2015 bei einer Show der WWE in seinem Heimatland zu Gast - und mischte auch selbst körperlich mit © WWE

Bösewicht Wade Barrett bekam nach einem Wortgefecht eine Ohrfeige ab © WWE

Aus deutscher Sicht natürlich ganz vorn: Tim Wiese. Bei einer Deutschland-Show der WWE trat der frühere Nationalkeeper 2014 auf - offiziell als Gastzeitnehmer für einen Teamkampf © Getty Images

Die Bösen in dem Match: Stardust (l.) und Goldust (Cody und Dustin Rhodes) © Getty Images

Es kam, wie es kommen musste: Das Glitzer-Duo forderte Wiese heraus © Getty Images

Der ließ sich nicht lang bitten und enterte das Seilgeviert. Bevor er aber selbst handgreiflich werden musste... © Getty Images

... kamen die Publikumslieblinge Jimmy und Jey Uso zu Hilfe © Getty Images

Wiese kam bekanntlich auf den Geschmack: Zwei Jahre später feierte er selbst sein WWE-Kampfdebüt, "The Machine" besiegte in München zusammen mit Cesaro (l.) und Sheamus die Shining Stars und Bo Dallas. Ein sich anbahnender WWE-Deal platzte dann © Getty Images

Langjährige SPORT1-Zuschauer werden sich erinnern: Auch Komiker Tom Gerhardt hatte einst einen skurrilen Wrestling-Auftritt. Beim Event Starrcade der Liga WCW war er 1999 als Gastkommentator für das damalige DSF vor Ort und warf dabei auch einen Blick hinter die Kulissen © WWE / SPORT1

Dort verstrickte er sich in eine Auseinandersetzung mit dem deutschen Wrestler Berlyn (Alex Wright), auf deren Höhepunkt er ihm den Auspuff von dessen Auto klaute. Das führte zu einem Match der beiden um den Auspuff bei einer Deutschland-Tour in Oberhausen. Berlyn siegte - schenkte Gerhardt den Auspuff aber dann, als der ihm hinterher bei einer Attacke von The Wall und den Mamalukes zu Hilfe kam © WWE / SPORT1

Auch der in den USA hoch anerkannte Satiriker Jon Stewart ("The Today Show") hat ein Wrestling-Faible - und lebte es beim WWE SummerSlam 2015 aus, als er Bösewicht Seth Rollins in dessen Titelmatch gegen John Cena half. Dafür bekam er am Abend darauf das Attitude Adjustment, die Spezialaktion Cenas ab © Getty Images

Nochmal ein berühmter Comedian im wohl gelungensten Promi-Gastspiel im Wrestling überhaupt: Der früh verstorbene Andy Kaufmann forderte 1982 Jerry "The King" Lawler zu einem Match heraus und tat hinterher, als ob der ihm den Hals gebrochen hätte. Ein gemeinsamer Auftritt bei Late-Night-Talker David Letterman, bei dem Lawler Kaufman nochmal niederschlug, ist Legende. Der Zoff schien echt, aber alles war Show © Imago

Auch schon im Ring fremdgegangen: Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton. Zur Promotion des Grand Prix in Mexiko maß er sich mit dem lateinamerikanischen Superstar Mistico © Getty Images

Und das durchaus zur Zufriedenheit aller Beteiligten © Getty Images

Im Film "The Wrestler" begeisterte Mickey Rourke Kinofans und Kritiker, bei seinem eigenen Ausflug in den Ring ging es zünftiger zu. Bei WrestleMania 25 unterstützte er ein Legendenteam um Ric Flair © Getty Images

... und ließ Chris Jericho seine Fäuste spüren. Ein bisschen lasch, wie Wrestlingfreunde bemängelten © Getty Images

Auch ein US-Präsident muss seine Konflikte gelegentlich im Ring lösen. Donald Trump trat 2007 zum "Battle of the Billionaires" gegen WWE-Boss Vince McMahon an. Die Klausel: Der Verlierer musste sich die Haare abrasieren lassen © Getty Images

Trump selbst musste seinen Anzug dazu nicht abstreifen, er schickte Bobby Lashley vor, der McMahons Schützling Umaga bezwang © Getty Images

Trumps berühmte Haarpracht blieb also verschont, er konnte stattdessen McMahon eine Glatze rasieren © Getty Images

Nichtsdestotrotz musste Trump noch etwas einstecken: Gastringrichter Stone Cold Steve Austin verpasste ihm seine Spezialaktion - den Stone Cold Stunner © Getty Images

Bunt und bunt gesellt sich gern: Klar, dass auch NBA-Skandalstar Dennis Rodman einst den Weg in das Revier von Hulk Hogan fand © Getty Images

1998 stieg er mit Hogan in dessen damaliger Liga WCW gegen Diamond Dallas Page und einen anderen NBA-Star in den Ring © Getty Images

Saubermann Karl Malone bezog Prügel vom sportlich-unterhalterischem Dream Team, das sich in dem Kampf dann auch durchsetzte © Getty Images

Auch Boxstars wechseln gern mal den Ring: Floyd Mayweather zum Beispiel © Getty Images

2008 bestritt der Jahrhundertkämpfer ein recht ungleiches Duell gegen den 190-Kilo-Hünen The Big Show © Imago

Tatsächlich behielt Mayweather die Oberhand - weil es in dem Kampf keine Regeln gab und er sich mit einem Schlagring behalf © Getty Images

Sogar im WrestleMania-Hauptkampf stand 1995 NFL-Legende Lawrence Taylor - neben dem Feld auch kein Kind von Traurigkeit. Taylor durfte bei der elften Ausgabe der WWE-Megashow Bösewicht Bam Bam Bigelow besiegen © WWE

Eine besondere Beziehung verbindet A-Team-Star Mister T mit dem Wrestling: Die WWE verpflichtete den B.A.-Darsteller für den Hauptkampf ihrer ersten WrestleMania 1985, an der Seite von Hulk Hogan bezwang er Roddy Piper und Paul Orndorff © Imago

Hogan und Mister T - schon am Set von Rocky III Kollegen - blieben über Jahrzehnte freundschaftlich verbunden © Getty Images

Ein Anblick, der viele Wrestling-Fans bis heute verärgert: Schauspieler David Arquette (r.) wurde 2000 von der Liga WCW als PR-Gag kurz zum World Champion gemacht. Viele empfanden das als Schlag ins Gesicht und Beitrag zum Ende der Liga wenige Zeit später © WWE

Arquette tat die Idee schließlich selbst leid, als Wrestling-Fan merkte er, dass viele sie als Schlag ins Gesicht empfanden. Er spendete seine Gage auch für noble Zwecke, an den gelähmten Darren Drozdov und die Hinterbliebenen der verstorbenen Owen Hart und Brian Pillman. Seit einiger Zeit ist Arquette wieder regelmäßig für kleinere Ligen im Ring zu sehen © Getty Images

Auch der größte Boxer und vielleicht größte Sportler aller Zeiten adelte einst das Schaukampfgewerbe: Muhammed Ali trat mehrfach bei der WWF auf ... © Imago