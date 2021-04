Union Berlin: Manager Oliver Ruhnert kritisiert Arbeit von Oliver Bierhoff

Nach dem blamablen 1:2 der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien hatte Union Berlins Präsident Dirk Zingler das Aus von Löw und Bierhoff noch vor der EM gefordert. "Es ist aus meiner Sicht ein katastrophales, peinliches Bild. Der DFB ist an der Spitze hoffnungslos zerstritten und dadurch führungslos", sagte Zingler in der Bild am Sonntag und forderte einen personellen Neuanfang im DFB.