Spieler des Tages: Ansgar Knauff (Borussia Dortmund)

Das Foto mit dem 12-Jährigen und dem Starcoach vom September 2014 ging am Wochenende im Netz viral. Was vor fast sieben Jahren mit einer Einladung zum Probetraining für die Dortmunder U13 begonnen hatte, fand beim wilden 3:2 (0:1) der Borussia beim VfB Stuttgart mit dem Premierentor von Knauff in der Bundesliga seinen vorläufigen Höhepunkt.