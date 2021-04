Hörmann sorgt sich um Anti-Doping-Kampf während der Pandemie

Alfons Hörmann befürchtet in Tokio Chancenungleichheit © AFP/POOL/SID/TOM WELLER

DOSB-Präsident Alfons Hörmann sorgt sich um den Anti-Doping-Kampf vor und bei den Olympischen Spielen in Tokio.

DOSB-Präsident Alfons Hörmann sorgt sich um den Anti-Doping-Kampf vor und bei den Olympischen Spielen in Tokio. "Das internationale Ungleichgewicht der Dopingkontrollen generell ist wohl während der Pandemie nochmals größer als in den Jahren zuvor", sagte Hörmann (60) der Welt am Sonntag. "Spekulationen und Interpretationen" seien dadurch "natürlich Tor und Tür geöffnet".