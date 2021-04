Pressestimmen zum Clásico zwischen Real Madrid und FC Barcelona

Real Madrid setzt im spanischen Titelrennen mit dem Sieg im Clásico ein Ausrufezeichen. Der FC Barcelona kommt in den Medien nicht gut weg. Die Pressestimmen.

Dank des 2:1-Sieges von Real Madrid im Clásico am Samstagabend gegen den FC Barcelona kämpfen mit den beiden Dauerrivalen und Atlético Madrid nun drei Teams beinahe auf Augenhöhe um die Meisterschaft.

Marca: "Madrid veranstaltet ein gewaltiges Spektakel. Real verbringt die Nacht an der Tabellenspitze dank eines Siegs gegen Barcelona in einer epischen Partie während eines starken Gewitters."

Barca kassiert "Prügel"

Mundo Deportivo: "Was für Prügel! Barca fällt in Valdebebas wegen einer schlechten ersten Halbzeit, in der Benzema und Kroos nach 28 Minuten für ein 2:0 sorgen."