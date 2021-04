3. Liga: Kaiserslautern-Bus vor Lübeck beschmiert - Feueralarm im Hotel

Der Mannschaftsbus des 1. FC Kaiserslautern wurde in der Nacht vor dem Auswärtsspiel in Lübeck auf einem Parkplatz mit silberner Farbe, unter anderem mit dem Schriftzug VfB besprüht. © Imago

Feueralarm vor Kaiserslautern-Mannschaftshotel

Als wäre das nicht genug, sei gegen halb fünf in der früh mehrmals der Feueralarm ausgelöst worden. "Wir sind heiß auf das heutige Spiel in Lübeck! Da lassen wir uns auch nicht von dem nächtlichen Feuerwerk (2.25 Uhr) und dem späteren mehrmaligen Feueralarm (4.25 Uhr) im Mannschaftsshotel stören. Was zählt ist auf dem Platz", twitterte der FCK am Samstagmorgen.