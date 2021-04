NHL: Leon Draisaitl unterliegt mit Edmonton Oilers den Calgary Flames klar

Leon Draisaitl kassiert mit den Edmonton Oilers eine Klatsche im "Battle of Alberta". Rookie Tim Stützle überzeugt bei der Niederlage der Ottawa Senators.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL ein herbe Niederlage einstecken müssen.

In der "Battle of Alberta" bei den Calgary Flames unterlag das Team um den deutschen Ausnahmekönner und dessen Nationalteamkollegen Dominik Kahun mit 0:5.

Zum dritten Mal in dieser Saison blieben die Oilers in einem Spiel ohne Torerfolg und rutschten mit 52 Punkten in der North Division auf den dritten Rang ab.