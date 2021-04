Kroos siegt mit Real im Clasico und übernimmt Tabellenführung

Für Barca und Nationaltorwart Marc-Andre ter Stegen, die einen Zähler dahinter folgen, endete eine Serie von 19 Ligaspielen ohne Niederlage. Am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) könnte Atletico mit einem Sieg bei Betis Sevilla wieder auf drei Punkte davonziehen.

Karim Benzema, der nach neun Clasicos ohne Tor per Hacke die Führung erzielte (13.), und Kroos mit einem abgefälschten Freistoß (28.) trafen für Real. Oscar Mingueza verkürzte (60.).

Die Königlichen, von Trainer Zinedine Zidane wie schon beim 3:1 am vergangenen Dienstag in der Champions League gegen den FC Liverpool mit einer 4-3-3-Formation ins Spiel geschickt, begannen mit einem Hauch von weißem Ballett. Die perfekte Hereingabe von Lucas Vazquez verwertete Benzema höchst anspruchsvoll zur frühen Führung, ter Stegen war am kurzen Pfosten zum ersten Mal geschlagen.