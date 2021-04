Dortmund: Entwarnung bei Reus und Hummels

Borussia Dortmund kann für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City mit Marco Reus und Mats Hummels planen.

Borussia Dortmund kann für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Manchester City am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) mit Kapitän Marco Reus und Abwehrchef Mats Hummels planen. Trainer Edin Terzic gab nach dem 3:2 (0:1) des BVB beim VfB Stuttgart in beiden Fällen Entwarnung.