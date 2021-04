Haaland mit Geschwindigkeits-Rekord

Stürmerstar Erling Haaland hat beim 3:2 (0:1) mit Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart einen Saisonrekord in Sachen Geschwindigkeit aufgestellt.

Das Spiel selbst ging an Haaland weitestgehend vorbei. Zumindest legte Norweger in der 80. Minute aber den Siegtreffer von Ansgar Knauff in der 80. Minute auf.