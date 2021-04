Dank Teenie Knauff: Dortmund wahrt kleine Champions-League-Chance

BVB-Trainer Edin Terzic hatte vor dem Spiel bei Sky versprochen, sein Team werde den "Totalschaden" gegen Konkurrent Frankfurt (1:2) "so nicht stehen lassen" und in der Liga "noch siebenmal das Champions-League-Gesicht zeigen". Doch Tribünengast Joachim Löw dürfte sich in Halbzeit eins an die jüngsten Auftritte der DFB-Elf erinnert fühlen: Viel Aufwand, Feldüberlegenheit - aber massive Ineffizienz im Angriff.