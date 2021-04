BVB: Mats Hummels vor Löws Augen gegen VfB Stuttgart ausgewechselt

Mats Hummels bleibt beim Bundesliga-Spiel von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart in der Halbzeitpause in der Kabine.

Der 32-Jährige litt unter Magenkrämpfen und wurde vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw durch Emre Can ersetzt (46.). Der Nationalspieler war von Trainer Edin Terzic zunächst auf der Bank gelassen worden.

Hummels völlig entkräftet

Hummels saß nach Ende der Halbzeit beim Zwischenstand von 0:1 völlig entkräftet an einer Werbebande. Auch ein Energieriegel und Getränke konnten keine Abhilfe schaffen ( Service: Tabelle der Bundesliga ).

Hummels hatte in der ersten Hälfte in der 31. Minute nach einem Zweikampf mit Kalajdzic die Gelbe Karte gesehen. Nach der Pause drehte der BVB die Partie mit einem Doppelschlag innerhalb weniger Minuten. Am Ende feierte der BVB dank des Siegtreffers von Ansgar Knauff einen 3:2-Erfolg.