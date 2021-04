Bundesliga: So kann Eintracht die CL gar nicht verpassen

Durm als stiller Genießer nach wichtigem Tor

Vom abgestürzten Weltmeister zum Schlüsselspieler

So aber hießen die Matchwinner diesmal nicht nur Luka Jovic, Daichi Kamada und André Silva – sondern eben auch Erik Durm. Davon war im Oktober noch nicht auszugehen. "Der abgestürzte Weltmeister" titelte SPORT1 damals. Durm schien keine Zukunft mehr am Main zu haben, der Weg ins Ausland nach Italien zu führen.

Eintracht nur vom FC Bayern überboten

Wenn nun also auch Durm trifft und Tore vorlegt, dann ist den Frankfurtern die Champions League eigentlich nicht mehr zu nehmen. Das Team performt seit Monaten auf aller höchstem Niveau. Seit dem 1:2 im Dezember in Wolfsburg sammelte die Eintracht in 17 Partien zwölf (!) Siege, vier Unentschieden und unterlag nur einmal in Bremen (1:2).