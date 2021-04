FC Bayern: Belastet die Flick-Salihamidzic-Thematik die Mannschaft?

Kritik an Transferpolitik: Flick genervt von Bayern-Streit

So sehr Hansi Flick die Fragen zu seiner Zukunft und zum angespannten Verhältnis zu Sportvorstand Hasan Salihamidzic abblockt, so hartnäckig hält sich das Thema beim FC Bayern .

Neuer: "... natürlich nicht vonnöten"

Aber inwieweit könnte diese andauernde Unruhe auch zu einem Problem für das Team im Saisonendspurt werden? Schließlich steht schon am Dienstag das wichtige Viertelfinal-Rückspiel bei Paris Saint-Germain (Hinspiel: 2:3) auf dem Programm. In der Bundesliga schrumpfte der Vorsprung an der Tabellenspitze auf RB Leipzig nach dem Ausrutscher gegen Union auf fünf Punkte. (Service: Tabelle der Bundesliga)