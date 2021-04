Formel E: René Rast und Pascal Wehrlein auf Plätzen sechs und sieben in Rom

Schon das zweite Saisonrennen in Diriyyah/Saudi-Arabien war von schweren Unfällen überschattet worden. Rast belegt nach drei absolvierten Rennen den sechsten Rang im Gesamtklassement, das nun von Bird angeführt wird. Der bisherige Führende Nyck de Vries (Niederlande/Mercedes) war in Rom ebenfalls ausgeschieden, er war bei einem Ausweichmanöver in eine Wand gefahren. Am Sonntag folgt an gleicher Stelle ab 13.00 Uhr das zweite Rennen.