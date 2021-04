LoL Patch 11.7: Die besten ADCs

Kommt am häufigsten als Hyper Carry zum Einsatz: Kai'sa © Riot Games

League of Legends Patch 11.7 ändert einiges. Wir haben uns die ADCs genauer angeschaut und in die aktuelle Meta eingeordnet. Welche ADCs sind die Besten?

Samira passt in die aktuelle LoL Meta wie die Faust aufs Auge. Als Assassine schlüpft sie in die ADC Rolle, ist dabei aber eher was für Veteranen: Der erfahrene LoL-Spieler weiß, wie Samira einzusetzen ist.