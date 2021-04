FC Bayern: Hansi Flick mit kuriosem Interview - nächste Frage!

Kritik an Transferpolitik: Flick genervt von Bayern-Streit

Bayern-Trainer Hansi Flick bleibt bei Fragen nach seiner Zukunft bei seiner am Freitag erklärten Strategie. Eine Aussage zum Bayern-Kader präzisiert er.

Bayern-Trainer Flick weicht Zukunftsfragen konsequent aus

Flick : Klar ist das für Sie interessant, aber ich habe mich gestern dazu in der PK geäußert. Sie können das immer wieder gerne nachfragen. Nächste Frage.

Erfüllt Flick seinen Vertrag? "Nächste Frage"

Frage : Werden Sie Ihren Vertrag dann erfüllen, wenn der Sportvorstand nicht mehr da sein sollte in der neuen Saison?

Flick: Das freut mich. Ich konzentriere mich auf meine Mannschaft. Sie sehen selbst, was bei uns gerade los ist. Wir haben neun Spieler nicht zur Verfügung. Ich muss mich wirklich auf diese Mannschaft konzentrieren und auf unser Vorhaben, nämlich in der Bundesliga Deutscher Meister zu werden und in der Champions League möglichst ins Halbfinale zu kommen. Wir haben überall noch Chancen. Das ist das Ziel.