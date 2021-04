Nationalspielerin Rauch positiv getestet - Länderspiel gegen Australien findet statt

Nationalspielerin Felicitas Rauch ist vor dem Länderspiel der deutschen Fußballerinnen am Samstag (16.10 Uhr) gegen Australien in Wiesbaden positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) knapp zwei Stunden vor Anpfiff mitteilte, wurde die symptomfreie Abwehrspielerin am Samstagmorgen umgehend isoliert, die Begegnung kann aber in Abstimmung mit den zuständigen Behörden stattfinden.