FC Bayern: Chancen auf Eduardo Camavinga schlecht, sagt Reschke

Maradona, Neymar und Co.: Diese Stars landeten fast beim FC Bayern

Camavinga zu Bayern? Reschke "skeptisch"

Warum Bayern bei Camavinga schlechte Karten hat

Was Reschke damit meint: Im zentralen Mittelfeld des Rekordmeisters sind die deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka auf den Positionen sechs und acht absolut gesetzt - und damit die Aussichten für den Frankreich-Youngster nicht gerade rosig.

Supertalent Camavinga hat dagegen das Interesse etlicher Topklubs geweckt, zuletzt gab es auch Meldungen über eine mögliche Vertragsverlängerung in Rennes. Der aktuelle Kontrakt des Mittelfeld-Juwels läuft noch bis 2022.

So lief das Essen mit Tuchel und Guardiola wirklich

