Bundesliga: VfB Stuttgart - BVB 2:3, Bellingham, Reus, Knauff treffen

Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit bleibt Borussia Dortmund an den Champions-League-Plätzen dran. Ein Youngster wird zum Matchwinner.

BVB-Youngster Knauff lässt BVB jubeln

"Ich bin reingekommen und wollte unbedingt das Spiel gewinnen. Ich freue mich einfach, dass es geklappt hat", sagte Knauff, der am Dienstag im Hinspiel gegen City erstmals in der Startelf gestanden hatte. "Das war eine unglaubliche Woche für mich."

Knauff ist bereits der fünfte Teenager, der in dieser Saison für den BVB traf. Als Belohnung gab es ein Extra-Lob von Weltmeister Lothar Matthäus. "Er übernimmt Verantwortung, das gibt es selten bei jungen Spielern. Das war sein erster Torschuss in der Bundesliga, und dann gleich ein ganz wichtiges Tor. Das gibt Selbstvertrauen", sagte der Sky -Experte.

Hummels und Reus vorzeitig ausgewechselt

Für Bellingham war es im 24. Bundesligaspiel ebenfalls der erste Treffer. Für Reus, der zuletzt auch beim 1:2 in der Champions League gegen Manchester City getroffen hatte, war es das erste Tor in der Bundesliga seit Mitte Dezember. Der BVB-Kapitän humpelte allerdings nach einer heftigen Grätsche von Daniel Didavi und räumte vorzeitig das Feld (67.). Auch Bellingham musste nach einem Schlag auf den Oberschenkel ausgewechselt werden (80.).

BVB-Trainer Terzic verspricht "Champions-League-Gesicht"

BVB-Trainer Edin Terzic hatte vor dem Spiel bei Sky versprochen, sein Team werde den "Totalschaden" gegen Frankfurt "so nicht stehen lassen" und in der Liga "noch siebenmal das Champions-League-Gesicht zeigen". Doch Tribünengast Joachim Löw dürfte sich in Halbzeit eins an die jüngsten Auftritte der DFB-Elf erinnert fühlen: Viel Aufwand, Feldüberlegenheit - aber massive Ineffizienz im Angriff.