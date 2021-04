Bundesliga: RB Leipzig schlägt Werder Bremen 4.1 und jagt FC Bayern

DFB-Pokal: So ballerten sich die Teams ins Halbfinale

RB Leipzig hält den Druck auf Spitzenreiter Bayern München hoch und bringt Werder Bremen in die Bredouille:

Mit einem 4:1 (3:0)-Sieg im Weserstadion am 28. Spieltag der Bundesliga gelang den Sachsen um Trainer Julian Nagelsmann eine prompte Reaktion auf die Niederlage im Spitzenspiel gegen den deutschen Rekordmeister eine Woche zuvor. ( Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER )

Leipzig führt zur Pause schon 3:0 gegen Bremen

Dani Olmo (23.) und Alexander Sörloth (32., 41.) brachten die Gäste schon in der ersten Hälfte nach teilweise beeindruckenden Kombinationen klar auf Kurs. ( Service: Tabelle der Bundesliga )

Nach der Pause schaffte Werder per Handelfmeter von Milot Rashica den Anschlusstreffer (61.), doch der Konter von Marcel Sabitzer erfolgte fast im Gegenzug (63.).

Wiedersehen im DFB-Pokal

RB spielte in dem Duell, zu dem es auch am 30. April im Halbfinale des DFB-Pokals kommen wird, von Beginn an seine individuelle Überlegenheit aus und festigte Rang zwei.