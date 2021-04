Formel 1: Mercedes blickt auf Schumacher-Zeit und Monaco-Pole zurück

Sieben WM-Titel in Folge, 103 Siege in 139 gefahrenen Rennen seit Beginn der Hybrid-Ära im Jahr 2014: Mercedes dominiert die Formel 1 wie kaum ein Team zuvor.

Mercedes-Strategiechef: "Einer seiner besten Runden"

Das bestätigte im Formel-1-Podcast "Beyond the Grid" nun auch Mercedes-Strategiechef James Vowles, der auch Schumachers Leistung als 43-jährige Rennfahrer hervorhob.

"Ich weiß noch, wie glücklich ich über seine Pole-Position (in Monaco 2012; d. Red.) war. Michael hatte eine seiner besten Runden in der Formel 1 gefahren. Aber unsere Herzen waren gebrochen, denn alle hatten sich so sehr gewünscht, dass Schumacher Erfolg hat. Jedem von uns war klar, wie viel Arbeit Michael in dieses Team investiert hatte, und ein Sieg in Monaco wäre eine angemessene Belohnung gewesen. Und ausgerechnet nach dieser tollen Runde musste er fünf Ränge zurück! Das schmerzt mich noch heute. Michael Schumacher hat bei uns nie die Ergebnisse erzielt, welche er verdient hätte", sagte Vowles.