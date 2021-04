Bundesliga heute: 1. FC Köln - FSV Mainz live im TV, Stream, Ticker

So geht Köln ins Abstiegsfinale

"Abschotten im Trainingsbetrieb bedeutet in Köln, dass du hinterm Zaun trainierst, die Journalisten auf ein Podest steigen und über den Zaun filmen", erzählte der angezählte Trainer lachend vor dem enorm wichtigen Kellerduell gegen den FSV Mainz 05.

Und so verriet Endspiel-Experte Gisdol schon vorab, mit welchen Mitteln er am Sonntag seinen Kopf mal wieder aus der Schlinge ziehen und seinen Job retten will. Die "notwendige Lockerheit im Umgang mit der Mannschaft" sei wichtig - "natürlich gepaart mit dem klaren Ziel, dieses Spiel gewinnen zu wollen". (Bundesliga: Die Tabelle)