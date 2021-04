Trinchieri nach Bayern-Coup: "Der Job ist noch nicht vorbei"

Durch den beeindruckenden Erfolg zum Abschluss der regulären Saison beendete der FC Bayern die Gruppenphase auf Rang fünf. Gegen die viertplatzierten Italiener von Armani Mailand geht es im Viertelfinale (20./21. April) nun darum, der historisch besten Saison einer deutschen Mannschaft in der EuroLeague die Krone aufzusetzen. Es winkt ein "Heimspiel": ein Platz beim Final Four in Köln (28. bis 30. Mai).