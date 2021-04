Frank Lampard spricht über Entlassung beim FC Chelsea

Frank Lampard spricht über seine Freistellung beim FC Chelsea, will aber nicht nachtreten. Angebot für neue Jobs hat er bereits.

Trotz der bitteren Erfahrung wollte sich Lampard nicht negativ über den Verein äußern, mit dem er als Spieler unter anderem die Champions League gewonnen hatte. "Es war eine unglaubliche Erfahrung. Jeder weiß, wie ich zu dem Klub stand", sagte der ehemalige Weltklassespieler in einer Fragerunde im Rahmen der London Football Awards.

"Niemand will seinen Job verlieren. Aber wenn du diesen Karriereweg einschlägst, kann es passieren. Ganz egal, wie gut du zu sein glaubst", erklärte Lampard. Chelsea hatte in den letzten 18 Jahren 15 Trainer. Aktuell ist Thomas Tuchel im Amt.

Lampard erklärte, der Fußball habe sein Leben konsumiert - erst als Spieler, dann als Trainer. Nun genieße er die Zeit mit der Familie. Dass er in Zukunft wieder an der Seitenlinie stehen wird, ist durchaus möglich. Zuletzt wurde Lampard in England als möglicher neuer U21-Nationaltrainer ins Gespräch gebracht.