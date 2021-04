2. Bundesliga: Paderborn - Bochum 3:0, Erzgebirge Aue - St. Pauli 1:3

Der VfL Bochum kann in der 2. Bundesliga den Patzer von Konkurrent Hamburger SV nicht nutzen!

Julian Justvan (36.), Sven Michel (39.) und Christopher Antwi-Adjei (73.) trafen für Paderborn. Die Ostwestfalen zeigten sich bei ihrem verdienten Erfolg unbeeindruckt von der Entscheidung ihres Trainers Steffen Baumgart, den auslaufenden Vertrag am Saisonende nicht zu verlängern. ( Service: Tabelle der 2. Bundesliga )

"Das heute war die unnötigste Niederlage, die ich seit langem gesehen habe", haderte Bochum-Keeper Manuel Riemann nach der Partie bei Sky . Auf die Konkurrenz will er allerdings nicht schauen. "Es heißt immer, die Konkurrenz habe uns etwas auf dem Silbertablett serviert. Wir spielen eine ganz hervorragende Runde. Wir haben heute ein Spiel verloren, in der Höhe auf jeden Fall das eine oder andere Tor zu hoch. Wir haben heute das nötige Matchglück, das gehört auch manchmal dazu."

Für Paderborn-Trainer hat die Abschiedstournee begonnen, auch wenn er selbst von diesem Wort nichts hören will. "Das mit Abschiedstour sollten wir gleich lassen. Wir wollen schon noch punkten und zeigen, dass wir guten Fußball spielen können", erklärte er.

Paderborn mit mutigem Beginn

Die Gastgeber traten gegen den Favoriten von Beginn an mutig auf. Justvan bot sich bei seinem Flachschuss an den Pfosten die erste Chance zur Führung (16.). Bochum tat sich schwer, es mangelte im Spiel nach vorne an Durchschlagskraft. Thomas Eisfeld vergab die einzige gute Möglichkeit vor der Pause (23.). (Service: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)