Bundesliga heute: FC Bayern - Union, RB - Bremen live im TV, Stream, Ticker

Erst verletzte sich Stürmer Robert Lewandowski bei der Nationalmannschaft, dann kassierten die Münchner im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain trotz einer Vielzahl an Chancen eine bittere Pleite, und nun knirscht es zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidzic so gewaltig, dass sogar Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge beide zur Räson rufen muss.

In all dem Geschehen müssen sich die Münchner am Nachmittag wieder auf ihr Kerngeschäft konzentrieren: die Fußball-Bundesliga. Mit Union Berlin ist dabei der Tabellensiebte zu Gast in der Allianz Arena.