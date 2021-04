Rückschlag für den HSV: 1:2 gegen Darmstadt

Im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen.

Im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hat der Hamburger SV einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen Darmstadt 98 erlitt der Tabellenzweite trotz phasenweiser Überlegenheit eine überraschende 1:2 (0:0)-Heimpleite. Die Lilien, die seit fast 40 Jahren nicht mehr im Volkspark verloren haben, machten einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.

Erich Berko (51.) und Serdar Dursun mit seinem 17. Saisontor (60.) sorgten für den vierten Sieg der Darmstädter in den vergangenen fünf Auswärtsspielen beim HSV. Jeremy Dudziak gelang nur noch der Anschlusstreffer (77.).

Die Hamburger bleiben vorerst mit 50 Punkten Tabellenzweiter, weil der Verfolger SpVgg Greuther Fürth am Freitag wegen der Corona-Quarantäne des SV Sandhausen zum Zuschauen verurteilt war. Am kommenden Wochenende muss der HSV pausieren. Auch sein Auswärtsspiel in Sandhausen ist verlegt worden.