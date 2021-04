Darts: Max Hopp verteidigt Peter Wright - übt aber auch Kritik

Der "Maximiser" widersprach Wrights Kritikern, die behaupten, der Schotte habe seinen Zenit bereits überschritten. (Alle Spieltage der Unibet Premier League of Darts 2021 LIVE im TV auf SPORT1 , im LIVESTREAM und im LIVETICKER )

"Man tut ihm da vielleicht ein bisschen unrecht", sagte Hopp in seiner Funktion als SPORT1-Experte bei der Unibet Premier League of Darts, fügte jedoch hinzu: "Er gibt sein Bestes, aber kann sich einfach mit seinen Darts nicht festlegen. Er schwankt da immer wieder hin und her und wechselt und das tut seinem Spiel meiner Meinung nach nicht gut."