WM: Curler verlieren zum Abschluss gegen Kanada

Die deutschen Curling-Herren haben bei der WM in Calgary ihr letztes Spiel gegen Rekordtitelträger Kanada verloren. Die junge Mannschaft um Skip Sixten Totzek (Rastatt) musste sich dem 36-maligen Champion mit 6:9 geschlagen geben und beendete die WM mit vier Siegen und neun Niederlagen auf Platz zehn.

Deutschland verpasste damit die direkte Qualifikation für die Olympischen Spiele 2022 in Peking deutlich. Nur die ersten sechs Teams des auf 14 Mannschaften aufgestockten Feldes erreichen die K.o.-Runde der WM und sind damit auch in Peking dabei. Im Dezember werden in einem Qualifikationsturnier die restlichen drei Plätze ausgespielt. Gastgeber China komplettiert das olympische Zehner-Feld.