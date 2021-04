3. Liga: So will Martín Demichelis den FC Bayern II vor dem Abstieg retten

In der vergangenen Saison lief es für die zweite Mannschaft des FC Bayern so richtig rund.

Als Meister beendete das Team die Spielzeit und stieg nur deswegen nicht auf, weil es laut DFL-Regularien verboten ist, dass zwei Teams eines Klubs in den beiden höchsten deutschen Spielklassen vertreten sind.

Davon ist in dieser Saison nicht mehr viel übrig. Acht Spieltage vor Schluss sind die Münchner akut vom Abstieg bedroht. Mit Rang 17 und nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz müssen dringend Siege her. Nach zuletzt vier Pleiten in Folge kein leichtes Unterfangen.