Darts Premier League: 5. Spieltag mit van Gerwen, Aspinall, Wright, Clayton

105,38 Punkte im Drei-Dart-Average, 66,67 Prozent Doppelquote und trotzdem nicht gewonnen: Nathan Aspinall hat am fünften Spieltag der Unibet Premier League of Darts einen Coup gegen Michael van Gerwen verpasst.

Aspinall war dem Niederländer gefühlt in allen Belangen überlegen, lief jedoch das gesamte Match über immer wieder einem Leg-Rückstand hinterher, da sich MvG in den richtigen Momenten stets mit hohen Aufnahmen oder Highfinishes aus der Affäre ziehen konnte.

Clayton schlägt Anderson

In der ersten Partie des Abends unterstrich Jonny Clayton nach seinem Ausrutscher am Donnerstagabend mit der Niederlage gegen Rob Cross seine Topform und fertigte Gary Anderson mit 7:4 ab. ( Spielplan der Unibet Premier League of Darts )

Wright dreht Partie gegen Cross

Der Schotte, den fünften Abend in Folge mit unterschiedlichen Pfeilen am Start, hatte in der Anfangsphase ein paar Probleme. Die nutzte der Engländer unter anderem mit zwei Highfinishes aus und ging über 4:2 später 5:3 in Führung.