Ex-Weltmeister De Rossi wegen Corona ins Krankenhaus eingeliefert

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Daniele De Rossi, Assistent des italienischen Nationaltrainers Roberto Mancini, ist mit einer COVID-19-Erkrankung in ein Krankenhaus in Rom eingeliefert worden. Der frühere Mittelfeldspieler von AS Rom hatte sich wie sechs weitere Mitglieder des Betreuerteams der Squadra Azzurra und sieben Nationalspieler mit dem Coronavirus infiziert.