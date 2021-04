Gewichtheben: Nina Schroth gewinnt EM-Silber im Reißen

Gewichtheberin Nina Schroth (Mutterstadt) hat bei den Europameisterschaften in Moskau die nächste deutsche Medaille gewonnen.

Gewichtheberin Nina Schroth (Mutterstadt) hat bei den Europameisterschaften in Moskau die nächste deutsche Medaille gewonnen. Die 29-Jährige sicherte sich am Freitag in der Gewichtsklasse bis 81 kg mit 100 kg die Silbermedaille im Reißen. Im Stoßen reichten für die deutsche Athletin 118 kg zu Platz sieben, im olympischen Zweikampf belegte Schroth mit 218 kg den fünften Platz.